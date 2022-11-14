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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'nın Türk korkusu: Bu er ya da geç olacak

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'nın Türk korkusu: Bu er ya da geç olacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yüksek tansiyon sürerken, Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin er ya da geç F-16 alacağını iddia etti.

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Proto Programa" isimli radyo programında açıklamalarda bulunan Apostolakis, Türkiye'nin savaşa girmeden kazanımda bulunmak istediğini iddia ederek, "Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Er ya da geç olacak"

Apostolakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zeminin oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Ne zaman olacağını bilemem ama bu er ya da geç olacak." diye konuştu.

Kara sularının 12 mile çıkarılmasına karşı

Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma isteğinin Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini belirten Apostolakis, kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanının daralacağına dikkat çekti.

"Anlaşmaya varılmadı ancak..."

Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı.

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