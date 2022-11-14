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Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

Suriye uyruklu terörist tarafından bırakılan ve 6 kişinin canına mal olan terör saldırısı olayında 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 48 oldu.

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Taksim'in İstiklal Caddesi, terör saldırısıyla inledi.

PKK üyesi olduğu öğrenilen hain terörist, şehrin en işlek caddesine plastik patlayıcı bomba yüklü çantayı bırakarak kaçtı.

40 dakika yanında oturduğu çantanın zaman ayarlı patlama süresi dolan terörist olay yerinden kaçarken, her şeyden habersizce bölgede gezinen 6 vatandaş canından oldu.

Kimliği belirlendi

Elim olay sonrası ekiplerce başlatılan derin çaplı soruşturma sonucunda, hain teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirlendi.

Şahsın 4 ay önce Türkiye'ye geldiği ve bir diğer terörist ile karı koca kılığında kentte yaşadığı belirlendi.

Ekipler, terör saldırısını gerçekleştirirken, sözde kocası için da geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 48 gözaltı

Bir diğer yandan olay terör saldırısını gerçekleştiren terörist dahilindeki gözaltına alınanların sayısı zaman geçtikçe yükseliyor.

Son edinilen bilgiye göre, 46 olan gözaltı sayısı, 2 kişinin daha eklenmesiyle 48'e yükseldi.

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