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BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

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BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

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