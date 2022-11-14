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Düzce'de otomobilden ateş açtılar! Kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce'de otomobilden ateş açtılar! Kanlar içinde kaldı

DÜZCE'de yolda yürüdüğü esnada bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan Cüneyt K. hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüphelileri arıyor.

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Düzce'de ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen Cüneyt K'ye ateş açıldı. Bacağına kurşun isabet eden Cüneyt K. yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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