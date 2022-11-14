Taksim saldırısı şehitleri toprağa veriliyor! Üzerimde kocamla kızımın kanı var

İSTANBUL Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi törenlerle toprağa verildi.. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Nurettin Uçar, 17 yaşındaki kızı Yağmur'un tabutuna sarılıp ağladı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu...

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara, eşi Mukaddes Elif Topkara, Yağmur Uçar ve Arzu Özsoy İstanbul'da, Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri ise Adana'da son yolculuklarını uğurlandı.

Adem-Mukaddes Topkara çiftinin Ayazağa Merkez Camii’ndeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Baba Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

Halalarının yanına gitmişlerdi

Oğlu ve gelininin Taksim'e halalarının yanına gittiğini belirten Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Kızının tabutuna sarılıp ağladı

Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar ve eski eşi Arzu Özsöy’un cenazeleri de Şirinevler Ulu Camii’ne getirildi. Nurettin Uçar eski eşinin ve kızının tabutuna sarılarak ağladı.

Kızı Yağmur ve eski eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döken Nurettin Uçar'ı yakanları zor sakinleştirirken, Arzu Özsoy'un yakınları da tabutlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Üzerimde kocamla kızımın kanı var

Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Dışarda beklerken yakalanmışlar

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlide Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.