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Ataşehir’de deprem olup dışarı çıktılar sürücünün sözleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ataşehir’de deprem olup dışarı çıktılar sürücünün sözleri duygulandırdı

ATAŞEHİR'de binaya çarpan kamyonet bina boşluğunda asılı kaldı. Mahsur kalan araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine “Sizi de uğraştırdım, hakkınızı helal edin, özür dilerim” dedi.

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Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 07 AUE 805 plakalı Mitsubishi marka, Ufuk Kör yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kasisi geçtiği sırada fren yerine gaza basmasıyla refüjü aşıp 5 katlı binanın duvarına çarptı.

Kamyonetin ön tekerleri, bina duvarı ile yol arasındaki boşlukta asılı kaldı. Sürücü Ufuk Kör ise kamyonetinde sıkıştı.

Büyük gürültü ile balkona çıkan mahalleli kazayı polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ufuk Kör’ü hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsünün sağlık ekiplerine, “Hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar, zahmet verdim. Özür dilerim” şeklindeki minnet dolu sözleri görenleri duygulandırdı. Öte yandan polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

“Büyük bir gürültü duydum, deprem oldu sandım”

Büyük bir gürültü ile sarsılan bina sakinlerinden İsmail Ahlatçı, “Evde oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Bina sallandı. Deprem oldu sandım. Cama çıkınca kaza olduğunu anladım. Sürücü araçta sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri çıkardı. Burada çok kaza oluyor” dedi.

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