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Dünya Kupası'na sayılı günler kala dramatik sakatlık: Ünlü kalecinin ayak bileği kırıldı!

Dünya Kupası'na sayılı günler kala dramatik sakatlık: Ünlü kalecinin ayak bileği kırıldı!

İtalya Serie A takımlarından Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'nin Verona maçında sağ ayak bileği kırıldı. Dünya Kupası için geri sayım sürerken, ayak bileği kırılan ünlü kalecinin Katar'da forma giyemeyeceği belirtildi.

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Polonya Milli Takımı Dünya Kupası öncesinde Spezia forması giyen 25 yaşındaki kaleci Bartlomiej Dragowski'den gelen haberle sarsıldı. Dün akşam ayak bileği feci şekilde kırılan talihsiz kaleci sezonu kapattı.

Dragowski, takımının Dünya Kupası öncesinde oynadığı son maç olan Verona karşılaşmasında sakatlandı ve Dünya Kupası'nda oynama şansını kaybetti. Başka bir sakatlıktan yeni sıyrılan Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sağ ayak bileğini kırdı.

Herkes şok oldu!

Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye gayret etti.

Aday kadroda yer alan 3 kaleciden biriydi!

Polonya'nın Katar'da düzenlenecek organizasyon için açıkladığı kadroda yer alan Dragowski, Juventus'tan Wojciech Szczesny ve Bologna'dan Lukasz Skorupski ile birlikte kadroya davet edilen üç kaleciden biriydi. 

Dragowski'nin Dünya Kupası'nın yanı sıra sezonun geri kalan bölümünde de forma giyemeyeceğini belirtirken, Spezia'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Jagiellonia Białystok altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci 2016-2022 yılları arasında Fiorentina'da oynamış ve bu sezon başında Spezia'ya transfer olmuştu.

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