Bakan Dönmez'den İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının hedefinin Türkiye'nin huzuru ve mutluluğu olduğunu, terörle mücadelenin kökü kazınıncaya değin süreceğini bildirdi.

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Dönmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Manisa'daki bir otelde düzenlenen "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fatih Dönmez, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa dileğinde bulundu.

Olayın üzerinden neredeyse 12 saat geçmeden şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Dönmez, "Sabah itibarıyla İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Bu bizim doğrudan huzurumuza, mutluluğumuza ve umudumuza yönelik bir saldırıdır. Bu saldırılar bizi bölmez, parçalamaz tam tersine bizi birbirine daha yakın tutar. Terörle mücadelemiz de terörün kökü kazınıncaya kadar devam edecek. Nereden, kimden, ne zaman gelirse gelsin bu konudaki kararlılığımız milletçe ve hükümet olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Manisa'ya yapılan hizmetler

Manisa'ya son 20 yılda 7,5-8 milyar liralık kısmı enerji ve tabii kaynaklar olmak üzere toplam 48 milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Dönmez, yıl içinde Manisa'ya 500 milyon liralık yatırımlarının olacağını belirtti.



Dönmez, kentin yer altı kaynakları açısından çok zengin olduğuna işaret ederek, "Manisa ilimizde tam 338 adet santral var, lisanslı lisanssız ve 3 bin 188 megavat kurulu güç var. Bunların büyük bir çoğunluğunda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Rüzgar, güneş, jeotermal, Soma'da yerli kömüre, linyite dayalı termik santrallerimiz başta olmak üzere birçok enerji tesisimiz var. Adeta Manisa enerji yönünden de kendi kendine yetebilen bir kentimiz." diye konuştu.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyon programını kamuoyu ile paylaştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmek için tabii ki altyapıyı tamamlamak lazım. Hamdolsun son 20 yılda enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiden tarıma kadar birçok alanda altyapı eksikliklerimizi büyük oranda tamamladık. 2023'ten sonra modern Türkiye'yi bunun üzerine inşa edeceğiz. Hep birlikte inşallah genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle ve diğer tüm unsurlarıyla birlikte inşa edeceğiz."

Enerji çalışmaları

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Birincil enerji kaynakları olarak baktığımızda yüzde 70'ini dışarıdan ithal ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 50,4 milyar dolarlık bir enerji faturasıyla karşı karşıya kaldık. Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler. Ağırlıklı doğal gaz, petrol olmak üzere..." dedi.



Bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle rakamın iki katına geldiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Çünkü fiyatlar arttı, tüketimimiz belki o kadar artmadı ama birim fiyatları tüm dünyada arttı. Bugün hatta paranız bile olsa alamayacak noktada olan ülkeler var. Artan maliyetlerin büyük bir kısmını kaynağında sübvanse etmek suretiyle vatandaşlarımıza yansıtmadık. Sadece geçen sene elektrik ve doğal gazda yapmış olduğumuz destek tutarı başka bir ifadeyle, sübvansiyon tutarı 100 milyar lira civarında gerçekleşti. Bu yıl bu rakam en az iki kat olarak gerçekleşecek. Yıl sonunda gerçekleşen tutarı sizlerle paylaşacağız. Bugün evlerimizde, kullanmış olduğumuz doğal gazın neredeyse yüzde 75'i, hatta zaman zaman yüzde 80'i aşan oranlarda hazinemiz tarafından, hükümetimiz tarafından sübvanse ediliyor. Eğer 250 liralık bir fatura ödüyorsanız, örnek veriyorum doğal gazda, bunun 750 lirasını hükümetimiz karşılıyor. "

Dönmez, doğal gazın fiyatının uluslararası piyasalarda 15 kat arttığını söyleyerek, "Bir de kurla alakalı, yani ithal ettiğimiz bir ürün olduğunu düşünürseniz ne kadar ciddi bir mali yükü vatandaşımıza yansıtmamak için üstlendiğimizi göstermiş oluyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, 20 yıl önce Türkiye'de sadece birkaç ile verilen doğal gazı bugün 81 ile ulaştırdıklarını anlatarak, doğal gaz vermeye hazırlandıkları birçok ilçeye, yeni yılda "yerli ve milli" Karadeniz gazını vermeyi umduklarını ifade etti.

Enerji üssüne yönelik faaliyetler

Bakan Dönmez, Türkiye'yi enerji üssü haline getirecek olan stratejide sona geldiklerini dile getirerek, "Bundan 20 sene önce sadece 1-2 kara komşumuz olan ülkelerimizden doğal gaz ithal ederken şimdi o ülkelerimizde olan boru hattının sayısını ve kapasitesini artırdık. Yetmedi, sıvı doğal gaz terminalinin yine sayılarını, kapasitelerini arttırdık, 2'den 5'e çıkardık. Depolarımızın, yer altı depolarımızın kapasitesini artırdık, sayılarını arttırdık ve bu kışa tam dolu giriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu ülkeye ne kadar çok ülkeden kaynak getirebilirsek, gaz getirebilirsek o zaman gazı daha ucuza temin edeceğiz anlamına gelir." diyen Bakan Dönmez, Türkiye'nin kendi milli altyapı sistemini güçlendirerek hem kendi arz güvenliğini tahkim, takviye ettiğini hem de komşu Avrupalı ülkelerin arz güvenliğine yardımcı olduğunu aktardı.

Dönmez, "Şimdi birçok komşu ülkemiz, Avrupalı ülke geliyor bizden gaz talep ediyorlar. İşte bu gaz merkezinin fikri bundan 3-5 yıl önce adımını attığımız yıl yıl projeleri tek tek hayata geçirdiğimiz, inşallah önümüzdeki yıldan itibaren de belki ilk uygulamalarının göreceğimiz merkez haline gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok alandaki yatırımı sayesinde "kabuğundan çıktığını" söyleyen Dönmez, Manisa ve Türkiye'nin 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceğine inandığını sözlerine ekledi.