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Rusya Devlet Başkanı Putin'den taziye mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den taziye mesajı

 RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taksim’deki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Putin mesajında "Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taksim'de yaşanan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan taziye mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili içten taziyelerini gönderiyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntülerimi ve desteklerimizi iletmenizi rica ediyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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