14 Kasım altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başladı. 14 Kasım gram altın 1.054 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.762 dolardan işlem görüyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.053,4 liradan tamamladı. 14 Kasım gram altın 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini bildirdi.