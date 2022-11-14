İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktılar

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı.

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Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için Taksim Meydanı’nda kurulan bir alana karanfil bıraktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da olay yerine geldi.

Alana karanfil bırakan Yıldız, "Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.