EGM: Provokatif içerikli 25 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından provokatif içerikli 25 hesap tespit edildiğini ve ilgili makamlara iletildiğini açıkladı

Abone ol

Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın ardından provokatif içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, şunlar kaydedildi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu’nda meydana gelen “Patlama” olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."