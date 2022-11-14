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Nazlı’nın katili kocası çıktı! Kendini de yaralayıp hastaneye gitmiş! 5 yıldır çocukları olmadığı için...

Nazlı’nın katili kocası çıktı! Kendini de yaralayıp hastaneye gitmiş! 5 yıldır çocukları olmadığı için...

BURSA’da evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazlı Meral’in, kocası N.M. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrasında kendisine de bıçakla zarar vererek hastane gittiği belirlenen katil koca N.M., tutuklandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 36 yaşındaki Nazlı Meral, evinin yatak odasında 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili Meral'ın eşi gözaltına alındı. Olay, dün 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nazlı Meral'e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral'i yatak odasında 3 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Psikolojik sorunları var iddiası

Korkunç cinayetin ardından olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.'nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı.

5 yıldır çocukları olmadığı için...

5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.'nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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