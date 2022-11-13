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Bakan Yanık acı haberi duyurdu: "Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik"

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: "Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik"

Taksim'de meydana gelen patlamada son açıklamada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yanık’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.”

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