BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  POLİTİKA

Fuat Oktay açıkladı: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Oktay, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimizin başı sağolsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlaması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini açıkladı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: "Farklı ihtimaller üzerinde..."
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki patlamaya ilişkin açıklama: "Farklı ihtimaller üzerinde..."
İstanbul'daki patlama sonrası Türkiye ve dünyadan taziye mesajları
İstanbul'daki patlama sonrası Türkiye ve dünyadan taziye mesajları
Bakan Koca'dan İstanbul'daki patlama sonrası açıklama: "Yaralıların tedavisi devam ediyor"
Bakan Koca'dan İstanbul'daki patlama sonrası açıklama: "Yaralıların tedavisi devam ediyor"
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İnter Atalanta maçı nefes kesti İtalya'da Türk derbisinde 5 gol atıldı
İnter Atalanta maçı nefes kesti İtalya'da Türk derbisinde 5 gol atıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Hatayspor çıkışta İstanbul deplasmanından 3 puanla döndüler
Hatayspor çıkışta İstanbul deplasmanından 3 puanla döndüler
Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili uyarı
Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili uyarı
Ali Rıza Demircan'dan Atatürk'e skandal sözler: "Kafirlere dua sapıklıktır"
Ali Rıza Demircan'dan Atatürk'e skandal sözler: "Kafirlere dua sapıklıktır"
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'daki bombalı saldırısı sonrası acil uyarısı verdi
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'daki bombalı saldırısı sonrası acil uyarısı verdi
İYİ Parti Lider Akşener: Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum
İYİ Parti Lider Akşener: Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum
Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyaya kısıtlama! BTK 'dan bant uygulaması
Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyaya kısıtlama! BTK 'dan bant uygulaması