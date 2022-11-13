İstanbul'daki patlama sonrası Türkiye ve dünyadan taziye mesajları

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası hem yurt içinden hem de dünyadan taziye mesajları geldi.

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İSTANBUL İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan son dakika haberler geliyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.22'de meydana gelen patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son durumu açıkladı. Oktay yaptığı açıklamada "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası hem yurt içinden hem de dünyadan taziye mesajları geldi. İşte o paylaşımlar...

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan açıklama ve taziye mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den taziye mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada; “Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş stadında taziye mesajı

Taksim'de yaşanan patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, Vodafone Park'ta patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan patlamanın ardından Süper Lig'de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ertelendi.

Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına çıkarılırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü.

Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park'ta taziye mesajı yayınladı.

Stadyumda bulunan LED ekranlarda 'Başımız sağ olsun' ve '#Taksim' mesajları yer aldı.

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve çok sayıda siyasetçi, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'ye taziyelerini iletti.

İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Pakistan, Türkiye'ye taziyelerini iletti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ise, söz konusu patlama nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" ve Pakistan'ın Türk halkıyla "tam dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, "Dünya terörizmi ve aşırıcılığı sona erdirmek için pratik önlemler almalı" ifadelerini kullanarak, masum insanlara saldırmanın "affedilemez" olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ise yayınladığı video mesajında, patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaralılara acil şifa diledi.

Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı: "Türk halkının acısı bizim acımızdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yaşanan patlamanın ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır" dedi.

ABD'den taziye mesajı

"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."

Azerbaycan'dan taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yazdığı mesajında "Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak taziyede bulundu, patlamaya ilişkin bilgi aldı.

KKTC'den kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve Türkiye'nin huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel’den Türkiye’ye taziye mesajı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal’deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla” dedi.



