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İYİ Parti Lider Akşener: Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Lider Akşener: Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, “Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf buluşmasına katıldı. Akşener, program öncesi İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Acı bir günde beraber olduklarını dile getiren Akşener, “Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

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