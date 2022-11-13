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Beşiktaş Antalyaspor maçı için son dakika kararı! İstanbul patlaması sonrası maç ertelendi

Beşiktaş Antalyaspor maçı için son dakika kararı! İstanbul patlaması sonrası maç ertelendi

İSTANBUL'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi öncesinde stadyum çevresinde güvenlik önlemleri arttırılmıştı. TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.

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Süper Lig'in 14. haftasında, 13 Kasım Pazar günü oynanması beklenen Beşiktaş Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan elim patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Stat çevresinde güvenlik önlemleri arttırılmıştı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi öncesinde stadyum çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Maç saati yaklaşırken yaşanacak olası yoğunluktan ötürü polis ekipleri stadyum çevresinde kontrolü sağlamaya çalıştığı gelen bilgiler arasındaydı. 

TFF Başkanı: Valilikten gelecek cevabı bekliyoruz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği’nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz" demişti.

TFF açıkladı: Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

Taksim’de meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Antalyaspor maçının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı. TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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