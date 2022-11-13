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İstiklal Caddesi'nde patlama oldu! İstanbul Valisi: Can kaybı ve yaralılarımız var

İstiklal Caddesi'nde patlama oldu! İstanbul Valisi: Can kaybı ve yaralılarımız var

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin son dakika bir açıklama yaptı. Yerlikaya Taksim'de yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken İstanbul Valisi'nden son dakika bir açıklama geldi.

Yerlikaya "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Vali Yerlikaya yaptığı ikinci açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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