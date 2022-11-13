İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişemiz var

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'endişe' olduğunu ifade etti. Ağıralioğlu "Genel Başkan aday olmayacağını beyan etti ama görüldü ki Sayın Akşener her kesimin oyunu alabilir." dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe ettiklerini belirten Ağaralioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde önde olduğunu söyledi.

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna Ağaralioğlu, "Böyle bir endişemiz var. Genel Başkan aday olmayacağını beyan etti ama görüldü ki Sayın Akşener her kesimin oyunu alabilir." cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener’e 6’lı masa onay verdi, seçildiniz... " ifadelerine yönelik de "Geçiş sürecini yönetir Başbakan olur. Bu berbat sistemin son Cumhurbaşkanı olur ondan sonra da parlamenter sistemin ilk Başbakanı olur." dedi.

İYİ Parti'nin oy oranına ilişkin de Ağaralioğlu şöyle konuştu:

Şu an 15 ile 20 bandı arasında gidip geliyor. Biz bu seçimde ikinci parti çıkarız. Birinci parti çıkma arzumuzla siyaset yapıyoruz. Biz bir taraftan ittifak hukukunu muhafaza ediyoruz ama İYİ Parti müstakil olarak iktidara aday olan bir partidir.