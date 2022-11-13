Ekipler harakete geçti! Tek tek parmak izi alındı şimdi yandılar
Anadolu Ajansı
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ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık alanları kirleten kişiler atıklardaki parmak izlerinden tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılıyor.
Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.
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Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından adli işlem yapılıyor.
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"Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor.
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