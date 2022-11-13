Muharrem İnce'den bomba altılı masa ve ittifak sözleri

Gaziantep'de vatandaşlarla buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarının ittifak sorusuna "Görüşmeler yapıyoruz" şeklinde cevap verdi. İnce altılı masaya da göndermede bulundu.

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Gaziantep'te vatandaşlarla ve partililerde buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tüm siyasi parti genel başkanları ile cumhurbaşkanı adaylarına televizyon programına çıkma konusundaki davetini yineledi.

Gizli saklı olmadan

Cumhur ve Millet İttifakında yer almadıklarını dile getiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masaya da gönderme yaparak, "Cumhur İttifakından da Millet İttifakından da bizim umudumuz yoktur. Görüşmeler yapıyoruz, ama bu görüşmeler 6’lı masanın görüşmelerine benzemeyecek. Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız. İttifak için görüşüyoruz ama şuan netleşmiş bir şeyimiz yoktur” diye konuştu.