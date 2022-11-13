Mustafa Destici açıkladı: Bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yunan'a da Türkiye ve Türk düşmanlarına da İslam düşmanlarına da sesleniyoruz, bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak." dedi.

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Destici, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Alperen Ocakları Gençlik Kurultayı'nda 2023 seçimleriyle Cumhuriyet'in yeni yüzyılına yeni bir adım atılacağını belirterek, Cumhur İttifakı ile istiklal ve istikbal mücadelesi için omuz omuza verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin ihtilaf yaşadığı her ülkenin, mücadele ettiği her terör örgütünün Türkiye'de bir yönetim değişikliği gerçekleştirmeye heves ettiğini ifade eden Destici, milliyetçiliğin, Müslümanlığın, değerlere sahip çıkmanın, hatta aileyi korumanın şeytanlaştırıldığı şartlarda, birlik olmanın, birlikte güçlü olmanın, geleceğe uzanmanın mücadelesini verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin sınırlarına yönelen saldırılara, terör devleti kurma gayretlerine engel olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak'ta görev yaptığını hatırlatan Destici, "Şu iftiraya bakın, neymiş 'TSK kimyasal silah kullanıyormuş.' Birinci Körfez Savaşı sonrasında Saddam, Irak'taki bütün Kürtleri kimyasal silahlarla yok etmeye çalıştığında kim kucak açtı? Türkler, Türk devleti kucak açtı. Çünkü biz, Kürtlerle kardeşiz, siz bunu değiştiremezsiniz, bozamazsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemki politikalarına dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye bütün baskılara rağmen Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Libya'ya uluslararası hukuktan doğan haklarına sahip çıkıyor, baskılara ve tehditlere boyun eğmiyor. Türk dünyasıyla ilişkilerimizin, iş birliğimizin en çok ve en istikrarlı geliştiği dönemi yaşıyoruz. Savunma sanayinde maruz kaldığımız haksız ve hukuksuz yaptırımlara, ambargo düzeyine varan kısıtlamalara rağmen başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere yerli ve milli ürünlerimiz tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. 'Tayfun' Yunanistan'ı aklını başından almaya yetti. Biz, Yunan'a da Türkiye ve Türk düşmanlarına da İslam düşmanlarına da sesleniyoruz, bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak."

"Yeni yüzyıl, Türk asrı olacak"

KKTC'nin yıllardır uluslararası alanda Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmadığını anımsatan Destici, Türk Devletleri Teşkilatının Özbekistan'da gerçekleştirilen toplantısında KKTC'nin birliğe "gözlemci üye" olarak kabul edilmesini önemli bulduklarını belirtti.

Türkiye'nin yeni yüzyılda daha büyük adımlar atıp, daha büyük başarılar kazanacağını vurgulayan Destici, "Yeni yüzyıl, Türk asrı olacak ve bu asra Türk'ün ve Türkiye'nin mührü vurulacak." ifadesini kullandı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne dikkati çeken Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız, Adalet Bakanlığımız, Başsavcılık, partimiz, ocağımız, davaya müdahil olan avukatlarımız, aileler, hep birlikte bunun peşindeyiz. Bütün kurumlarımız bu sürecin aydınlatılması için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İnşallah bu işin peşini bırakmayacağız, sonunda mutlaka bütün şüpheleri ortadan kaldıracak, süreci aydınlatacak ve suçluları hukukun önüne atacağız. Hepsinden de hukuk önünde hesap sorulacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu dava bizim birinci sıraya koyduğumuz davadır, en öncelikli işimizdir, en çok uğraş verdiğimiz ve aydınlatılana kadar da uğraş vereceğimiz birinci meselemizdir."