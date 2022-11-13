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HABER /  DÜNYA

İspanya Türkiye'deki Patriotlarla ilgili kararını verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İspanya Türkiye'deki Patriotlarla ilgili kararını verdi

İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattığı öğrenildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi, Adana'da 26 Ocak 2013'te konuşlandırıldı.

Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, o tarihten itibaren bu misyonu sürdürdü.

İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği, Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.

İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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