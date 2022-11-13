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Selahattin Demirtaş gizlice Diyarbakır'a getirildi ayrıntılar ortaya çıktı

Selahattin Demirtaş gizlice Diyarbakır'a getirildi ayrıntılar ortaya çıktı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp krizi geçiren babası ile görüşmek için Diyarbakır'a götürüldü. Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ani rahatsızlıklar geçiren annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş ile görüşmek için 12 Kasım sabaha karşı Edirne Cezaevi'nden Diyarbakır'a götürüldü. Demirtaş’ın Diyarbakır’a getirilmesi, avukatları ve ailesinden gizlendi.

Kalp krizi geçiren babasını görmek için izin istedi

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, Demirtaş, avukatları aracılığıyla Diyarbakır’da kalp krizi geçiren babasını görmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık, avukatların taleplerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken 12 Kasım’da sabaha karşı Edirne’de hareketli dakikalar yaşandı. Bakanlığın izin vermesi ile Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi.

Özel jet ile Diyarbakır'a götürüldü

Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a getirilen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demirtaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.

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