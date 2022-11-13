BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  SPOR

Lider Arsenal deplasmanda kazandı puan farkını 5'e çıkardı

Lider Arsenal deplasmanda kazandı puan farkını 5'e çıkardı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

Abone ol

Ligin 16. haftasında Wolverhampton, Molineux Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı
Ekrem İmamoğlu: İBB’nin TOGG talebi karşılanmadı
ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi!
ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı
Okan Buruk 7-0'lık tarihi maçı yorumladı
Define ararken başına taş düşen şahıs öldü
Define ararken başına taş düşen şahıs öldü
Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim
Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim
İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı
İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı
Bu isimlerin hepsi Erdoğan'a sırtını döndü! Bir kişi hariç...
Bu isimlerin hepsi Erdoğan'a sırtını döndü! Bir kişi hariç...
İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü
İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü
Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor
Jorge Jesus: Mağlup olmamız için eksik oynamamız gerekiyor
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti