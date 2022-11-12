İstanbul'da camiye içki şişesiyle girip Kur'an-ı Kerim’e tekme attı

Camiye; ayakkabıları, elinde içki şişesi ve sigara içerek giren şahıs, Kuran-ı Kerim'i tekmeledi. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul'da dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide akılalmaz bir olay yaşandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü.
Kur'an-ı Kerim’e tekme attı
Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim’e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti.
Yakalandı
İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.