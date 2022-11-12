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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Şehitlerin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik, teröristlerin ensesinde.

Kahraman Türk askeri hain terör örgütünü yok etme yolunda başarılı operasyonlarına her gün bir başkasını ekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bir yeni güzel haber daha duyurdu.

MSB: "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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