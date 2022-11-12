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Cüneyt Özdemir'den 'kaç para aldın' diyen Faruk Bildirici'ye yanıt

Cüneyt Özdemir'den 'kaç para aldın' diyen Faruk Bildirici'ye yanıt

Gazeteci Cüneyt Özdemir, tepki gösterdiği Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin kendisine "Sırtını dayamış Demirören Medya'ya, bir de 'patronsuz gazetecilik'ten bahsediyor; Diyarbakır kayyumunu övmek için kaç para aldın?" diye sormasının ardından "Bunlara inat kendi medyamızı kurup büyüteceğiz…" dedi.

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Cüneyt Özdemir'in 'işbirliği' videoları kapsamında YouTube kanalında reklam söyleşileri yapmakla suçlaması polemiğin fitilini ateşledi.

Bildirici, Özdemir'in 'işbirliği' videoları kapsamında YouTube kanalında reklam söyleşileri yapmasını ve tanıtım çekimleri konusunda izleyicilerin açık bir şekilde uyarılmamasını "Gazetecilik ve pazarlama faaliyeti birlikte yürümez" görüşüyle eleştirdi.

Bildirici'nin eleştirisine tepki gösteren Özdemir, 'sektörden dışlandığını', reklam almanın gazeteciliği özgürleştirdiğini söyledi ve "Bunları anlatmak çok zor bu arkaik adamlara, loser gazetecilere... Hayatta hiçbir şey olamamış adamlar bize gazetecilik nasıl yapılır diye gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Kaç para aldın"

Özdemir'in sözleri üzerine Bildirici ise, "Mesele reklam alması değil reklamda oynaması! 'Sektörden dışlandık' diyen Cüneyt Özdemir, CNNTürk’te 5N1K programını sürdürüyor. Orada sansür yasasına övgüler düzdürüyor; 'ekonomiye can suyu katan kararları' anlatıyor! Diyarbakır kayyumunu övmek için kaç para aldın?" yanıtını verdi. 

Bildirici'nin yanıtı üzerine Cüneyt Özdemir'den yeni bir açıklama geldi. Özdemir, şunları kaydetti:

"Yabancı büyükelçiliklerden fonlanan sitelerde maaşlı çalışan, şaibeli işlerden dolayı RTÜK'ten atılan, hayatında Diyarbakır’ı görmemiş, gazetecilik sicili sıfır adamlardan medya etik dersi alıyoruz. Fıkra bu kadar! Bunlara inat kendi medyamızı kurup büyüteceğiz…"

Bildirici, reklam ve tanıtım çekimleri konusunda izleyicilerin açık bir şekilde uyarılmamasını "Gazetecilik ve pazarlama faaliyeti birlikte yürümez" görüşü dile getirdi.

Cüneyt Özdemir'den yanıt

Özdemir'in sözlerini çarpıttığını belirten Bildirici, meselenin reklam almak değil, "reklamda oynamak" olduğunu dile getirdi. Bildirici, Özdemir'in "Sektörden dışlandık" ifadesi için de CNN Türk'te sürdürdüğü 5N1K adlı programı örnek gösterdi ve "Sırtını dayamış Demirören Medya'ya, bir de 'patronsuz gazetecilik'ten bahsediyor..." dedi. 

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