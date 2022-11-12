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Adana’da üvey evlat vahşeti! 'Başkasıyla evlenemesin' diye yüzüne kezzap attı

Adana’da üvey evlat vahşeti! 'Başkasıyla evlenemesin' diye yüzüne kezzap attı

ADANA’da bir kişinin üvey annesi kimseyle evlenmesin diye üzerine kezzap dökerek ağır şekilde yaraladığı öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ekim Pazartesi merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce Abdülkerim A. ile evlendi. Abdülkerim A.'nın daha önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o zaman 9 yaşında olan oğlu Bilal A.'yı (21) Nazmiye Sisli büyüttü.

Kapıyı açar açmaz...

Ancak Nazmiye Sisli, bundan 2 yıl önce eşinden boşandı. Üvey oğlu da babasıyla birlikte kalmaya başladı. Ancak 31 Ekim günü Bilal A. üvey annesinin evine geldi. Bilal A. zili çaldı. Anne kapıyı açar açmaz üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Sisli’in üzerine kezzap dökerek kaçtı.

13 gündür her yerde aranıyor

Nazmiye Sisli’nin annesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu. Sisli, 13 gündür hastanede tedavi görürken firari üvey evlat her yerde aranıyor.

Başkasıyla evlenemesin diye...

Yaralanan Nazmiye Sisli, üvey oğlunun kendisinin kimseyle evlenmemesi için üzerine kezzap döktüğünü öne sürdü.

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