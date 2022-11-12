BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polis ekiplerini dakikalarca oyaladı planı tutmayınca 'kurtaramadık' dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polis ekiplerini dakikalarca oyaladı planı tutmayınca 'kurtaramadık' dedi

BURSA’da dün gece trafikte alkol uygulaması yapan ekipler ilginç sürücülerle karşılaştı. Alkollü çıkmamak için polislerden süre isteyen otomobil sürücüsü, alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti. Ancak 1,34 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu.

Abone ol

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca uygulama noktasına dönmek zorunda kaldı. Alkol testi yapan ekipler sürücünün promilsiz çıktığını görünce, neden kaçtığını sordu. Sürücü “Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım” cevabını verdi.

“Hemen ödersem indirim oluyor mu?"

Alkolden işlem yapılmayan sürücüye ters şeritte ilerlemesinden ve ‘dur’ ihtarına uymamasından dolayı 854 lira ceza kesildi. Sürücü bu kez de, “Ben bu cezayı kabul etmiyorum” diyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra cezasını kabul eden sürücü “Hemen ödersem indirim oluyor mu ?” diyerek olay yerinden aracıyla ayrıldı.

"Kurtaramadık"

Uygulama noktasına takılan bir başka sürücü ise dakikalarca polis ekiplerini oyalayarak su içti. Alkol testine üflemesini isteyen ekiplere önce üfleyemeceğini söyleyen sürücü bir süre su içtikten sonra üflemeye karar verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 1.34 promil alkollü çıkınca, arkadaşına dönerek, "kurtaramadık" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti!
Foto Galeri Mehmet Ali Erbil Kadıköy'de yalınayak halde görüntülendi sebebi pes dedirtti! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi belli oldu! İşte bilet fiyatları
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi belli oldu! İşte bilet fiyatları
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'den olay cumhuriyet çıkışı= İslami tehdit olarak gördüler
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'den olay cumhuriyet çıkışı= İslami tehdit olarak gördüler
Tezgahlarda çinekop bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü
Tezgahlarda çinekop bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı
Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını kazandı, Can Öncü üçüncü bitirdi
Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını kazandı, Can Öncü üçüncü bitirdi
Diyarbakır Tekstil OSB’de iki fabrika daha faaliyete girdi, istihdam sayısı 4 bine ulaştı
Diyarbakır Tekstil OSB’de iki fabrika daha faaliyete girdi, istihdam sayısı 4 bine ulaştı
Düğün günü feci şekilde öldüler Hatay'da kahreden kaza
Düğün günü feci şekilde öldüler Hatay'da kahreden kaza
Saat 18:57'e dikkat! Bugün büyük deprem tatbikatı var 'Çök-Kapan-Tutun'
Saat 18:57'e dikkat! Bugün büyük deprem tatbikatı var 'Çök-Kapan-Tutun'
Nihat Kahveci Trabzonspor'da iki futbolcuyu eleştirdi
Nihat Kahveci Trabzonspor'da iki futbolcuyu eleştirdi
15 ilin müftüsü değişti İl Müftüsü Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
15 ilin müftüsü değişti İl Müftüsü Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Ev sahibine 5 bin lira aylık kira ödeyen kiracı evin bir bölümünü 6 bin liraya kiraladı
Ev sahibine 5 bin lira aylık kira ödeyen kiracı evin bir bölümünü 6 bin liraya kiraladı