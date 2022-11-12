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Nihat Kahveci Trabzonspor'da iki futbolcuyu eleştirdi

Nihat Kahveci Trabzonspor'da iki futbolcuyu eleştirdi

Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Dünya Kupası öncesinde son lig maçına çıkan bordo mavililer, araya 1 puanla girdi. Yorumcu Nihat Kahveci, Fırtına'nın iki futbolcusu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü eleştirdi.

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Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken bordo-mavili ekibin istatistiği dikkatleri çekti. Heyecan dolu müsabakanın ardından Nihat Kahveci, değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyon olabilecek bir umut alamadığını dile getiren Nihat Kahveci, "Ömer hoca da dahil, Trabzonspor'la oynayan herkes dahil geçen sezonun şampiyonu olarak sözlerine başlıyor. Bu sezon Trabzonspor'dan tekrar şampiyon olabilecek bir umut alamadık. Avrupa Ligi'nden erken elendi bana göre, Konferans'a kadar gittiler. Nwakaeme ve Visca eksik bu takımda hala görüyoruz. Bakasetas ve Trezeguet'de yoktu, öyle olunca zor oldu tabi. Sıkıntılı bir Kasım ayı geliyor, galibiyetle girmek önemlidir araya" dedi.

Zeminin kötü olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, "Konya maçı, bugün de öne geçtin. İki takım için de kötüydü zemin bu arada. Tek tarafa değil. Sonuçta taraftarlar çok sevindiler uzun bir aradan sonra şampiyonluklarını dünya konuştu ama şu anda taraftar da memnun değil" açıklamalarını yaptı.

"Herkes tartışılır, Trabzonspor'da Abdullah hoca da tartışılır. Sergen hoca da tartışıldı. Futbol böyledir. Klopp tartışılıyor şu anda İngiltere'de. Kimseye neden tartışılıyor diyemezsin çünkü futbolda sadece bugün ve yarın vardır, bu böyledir"

"Abdullah hoca eksikleri görüp mesajları veriyor zaten. Sonuçta takımın başındaki kişi o. Sakatlıktan dönenleri biliyor, bu takımın nelere ihtiyacı olduğunu biliyor. Belki devre arasında transfer olacak bunları göreceğiz"

"Trabzonspor gibi takımlarda oranın atmosferiyle yetişmiş, altyapıdan gelen yerli oyuncuların coşkusu, isteği arzusu çok önemlidir. Şu anda kadroda olan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'dan bu sezon ben bunları göremiyorum."

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