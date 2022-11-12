Fatih Erbakan açıkladı! 6'lı masadan iki partiye teklif!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında ittifak çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunulduğunu açıkladı.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programının bu haftaki konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu. Fatih Erbakan, ittifak görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

6'lı masadan davet aldınız mı? Davet gelse düşünür müsünüz? sorusuna Fatih Erbakan şu cevabı verdi;

6'lı masa adayları bizimle irtibat kurdu

6'lı masadan resmi davet şimdiye kadar almadık. Ancak 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen bazı isimler genel başkan yardımcısı düzeyinde irtibat kurdular ve destek talebinde bulundular. Bunların isimleri bizde saklı kalması gerekir.

İki parti'ye ittifak teklifi

6'lı masadaki iki tane partiyle de genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmemiz oluyor. Onlara 6'lı masayı bırakın, çıkın gelin biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde bir ittifak yapalım diye bir takım görüşmelerimiz oldu. O partiler Saadet Partisi ve Gelecek Partisi. Ama tabi onlar masada bulunmayı tercih ediyorlar ve oradaki çizgide devam ediyorlar. O konuda herhangi bir adım atılmadı. O partilerle bir anlaşma sağlansaydı bir ittifak olabilirdi.

Deva Partisi'nin böyle bir şeye yaklaşmayacağını düşünüyorum. Deva Partisi yönetimi topluca 'Biz böyle ittifakın içinde olamayız.' dediler.