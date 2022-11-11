BIST 4.456
DOLAR 18,53
EURO 19,19
ALTIN 1.052,67
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Ankaragücü - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Abone ol

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ 0- 0 TRABZONSPOR (İKİNCİ YARI)

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez.

HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Eryaman
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert cevap
HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert cevap
S. Arabistan kralından Türkiye talimatı: Altın fırsat!
S. Arabistan kralından Türkiye talimatı: Altın fırsat!
Müzisyen Onur Şener cinayetinde flaş gelişme
Müzisyen Onur Şener cinayetinde flaş gelişme
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Dev borsa iflas etti! On binlerce kişinin parası buhar oldu
Dev borsa iflas etti! On binlerce kişinin parası buhar oldu
Şehidimizin intikamı alındı: 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Şehidimizin intikamı alındı: 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
Süper Lig'de flaş ayrılık! Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
Mardin'de okul müdürü tartıştığı kişilerce darbedildi
Mardin'de okul müdürü tartıştığı kişilerce darbedildi
İrfan Can Kahveci'nin füzesi UEFA tarafından 'En güzel gol' seçildi
İrfan Can Kahveci'nin füzesi UEFA tarafından 'En güzel gol' seçildi
CHP'li Bekaroğlu Bakan Bilgin'e itiraz etti EYT'li sayısını açıkladı
CHP'li Bekaroğlu Bakan Bilgin'e itiraz etti EYT'li sayısını açıkladı
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!
Arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalmıştı! Cani kadının cezası belli oldu
Arkadaşını öldürüp karnındaki bebeği çalmıştı! Cani kadının cezası belli oldu