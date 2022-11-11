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Ankaragücü - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.Abone ol
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.
ANKARAGÜCÜ 0- 0 TRABZONSPOR (İKİNCİ YARI)
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Gomez.
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Eryaman
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1