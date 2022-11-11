HDP'li Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert cevap

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine sert bir dille cevap verdi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi.

Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti ve HDP arasındaki görüşmeler hakkında "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" sözlerine tepki gösterdi.

'Kürt düşmanı'

Akşener'in sözlerine yönelik olarak Buldan, "6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler" dedi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki göstermişti.

Günay açıklamasında ''Akşener’e soruyoruz? Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AKP heyeti 5 dakika sonra Meclis’in 5’inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP’ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin! Sen HDP’yi bırak Sedat Bucak’la ne konuştun onu açıkla, 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkta büyüyenlerin, karanlıktan beslenenlerin getireceği şey karanlıktan başka bir şey olamaz." demişti