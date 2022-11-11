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İrfan Can Kahveci'nin füzesi UEFA tarafından 'En güzel gol' seçildi
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Rennes deplasmanında kaydettiği gol, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en güzel golü seçildi.Abone ol
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta mücadelenin 60.dakikasında sahneye çıkarak harika bir gol kaydeden İrfan Can Kahveci geri dönüşün ateşini fitillemişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Fenerbahçe'de Rennes maçında attığı nefis golle sarı-lacivertlilerin geri dönüşünde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci'nin o golü grup aşamalarının 'en güzel golü' seçildi.