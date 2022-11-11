Macaristan hükümeti, Macarların Türklerle akrabalığını araştırmak için enstitü kurdu

Macaristan'da hükümet Macarların kökenini araştıracak bir enstitü kurdu. Başbakan Victor Orban'ın imzaladığı kararname ile 1 Ocak'tan itibaren faaliyetlerine başlayan Macaristan Araştırma Enstitüsü'nün yapacağı çalışmalar sonucunda Türklerle akrabalık olup olmadığı yönündeki tarihsel kimlik bilmecesine açıklık getirilmesi amaçlanıyor.

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Enstitünün kurulmasına öncülük edenlerden İnsan Kaynakları Bakanı Miklós Kásler ekim ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'bu alanda yapılacak çalışmalar Türk-Finno-Ural dil varsayımına ya da kimlik tartışmasına son verebilir' demişti.

Bakan Kásler'e göre söz konusu enstitü bünyesinde tarihçiler, arkeologlar, dil bilimciler, etnograflar ve antropologlar bir araya gelecek.

Bilim insanları Macarların Karpatlar havzasına geldikleri 9. yüzyıl öncesini, Macarların kökenini, Macaristan topraklarını fethini ve Ortaçağ Macar halkını mercek altına alacak. Gabor Jozsef Horvath-Lugossy'nin başına getirildiği enstitünün çalışma alanları arasında Macar dilinin yapısı, özellikleri ve Macar kültürüyle ilişkisi de incelenecek.

Macaristan Başbakanı Victor Orban eylül ayında Kırgızistan'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Macar dilinin Türk diliyle bağlantılı olduğunu dile getirmişti.





Macar kavminin tam olarak hangi bölgeden geldikleri konusunda Macar tarihçileri arasında fikir birliği yok. Birçok tarihçi Macarların nereden geldiklerinin bilinmediğini savunuyor.

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