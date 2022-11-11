Ercüment Ovalı korona aşısını bulamadı ve vazgeçti! 23 Nisan'a yetiştirecekti...

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs salgının ilk günlerinde Covid;19 aşısını bulduklarını ve 23 Nisan'da tüm dünyaya göstereceklerini açıkladı. Ancak 23 Nisan'da herhangi bir şey açıklayamadığı gibi aylar sonra ^korona ilacını bulduk^dedi. Ancak o ilaç da korona tedavisinde kullanılan ilacın kopyası çıktı. O günden sonra ortadan kaybolan Ercümet Ovalı'dan yeni haber geldi...

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Koronavirüs salgının başladığı günlerde virüsü yenecek aşıyı bulduklarını iddia edip "23 Nisan'da kullanıma hazır olacak" diyen ancak o günden bu yana Covid-19 aşısını piyasaya süremeyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın korona aşısını bulamadığı ve vazgeçtiği öğrenildi.

23 Nisan'da tüm dünya görecek

Koronavirüs salgınının Türkiye'yi tehdit etmeye başlamasının ardından virüsü durdurmak için aşı üretmeyi başardıklarını duyuran Ercüment Ovalı, 2020 yılının Nisan ayında aşıyı 23 Nisan'da açıklayacaklarını belirterek “Dünya nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." demişti.

Aşıyı bulamayınca kopya ilaç yaptı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı o günlerde sosyal medyadan peş peşe paylaşımlarla uzun süre gündemin ilk sırasında kalmış, ancak o 23 Nisan'da da ondan sonra geçen iki 23 Nisan'da da herhangi bir açıklama yapmamıştı. Sosyal medyadan gelen eleştiriler üzerine Ovalı, korona aşısı dğil ama korona ilacı bulduklarını açıklamış ancak o ilacın da o günlerde koronavirüs tedavisinde tüm hastanelerde kullanılan ilacın kopyası olduğu ortaya çıkmıştı.

2.5 yıldır yeni açıklaması bekleniyor

Prof. Dr. Ercüment Ovalı 'buldum' dediği ilacın kopya ilaç olduğunun ortaya çıkması üzerine sosyal medyadan kendisine yönelen tepkiler ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisi üzerine 15 Haziran 2020 günü "Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet'imi bu gece tekrar kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla" paylaşımı yapmıştı. Aradan geçen 2.5 yılda Prof. Dr. Ovalı'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Ercüment Ovalı bulamadı ve vazgeçti

Ercüment Ovalı'yla ilgili son haber ise ondan hala koronavirüs aşısı bulmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Ercüment Ovalı'nın Covid;19 aşısını bulamadığı ve ekibini dağıtarak çalışmalarına son verdiği öğrenildi.