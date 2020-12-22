Ercüment Ovalı felaket tellallığına başladı! Mutasyonla aşılar işe yaramaz Covid-21 gelecek

Koronavirüs salgının ilk döneminde "Aşıyı buldum, 23 Nisan'da açıklayacağım" diyerek bir süre gündemde kalan ama aşıyı açıklamayı sürekli erteleyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden ortaya çıktı. Mutasyon hızının sürmesi durumunda üretilen aşıların işe yaramayacağını savunan Ercüment Ovalı, "Uluslararası politikaların Covid-21’e neden olacağını söylemiştim" dedi.

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Koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsün mutasyon hızının devam etmesi halinde aşıların devre dışı kalmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ovalı, "Mutasyonlardan en çok etkilenecek aşılar spike proteinin hedefleyen aşılar olup, bu durum; Pfizer, Moderna, Astrazenka gibi aşıları devre dışı bırakabilir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ovalı, mevcut mutasyonların aşıların etkinliğini etkileyecek yapıda olmadığını söyledi. Mutasyon hızının devam etmesi halinde aşıların devre dışı kalmasının kaçınılmaz olacağını söyleyen Ovalı, “Oluşan yeni mutasyonlar aşıların geleceğini etkileyebilir mi? Yeni bir pandemi ‘Covid-21 kapıda mı?’ “ sorusuna şu yanıtı verdi:

Hangi aşılar devre dışı kalacak?

- Mevcut mutasyonlar şimdilik aşıların etkinliğini etkileyecek yapıda değil. Ama bu mutasyon hızı devam ederse aşıların devre dışı kalması kaçınılmaz görülmektedir.

- Mutasyonlardan en çok etkilenecek aşılar spike proteinin hedefleyen aşılar olup, bu durum; Pfizer, Moderna, Astrazenka gibi aşıları devre dışı bırakabilir.

Koruyuculukları yüzde 90'dan 40'a düşecek

- Tam virüs aşıları ise hala etkili olmaya devam edecek ama koruyuculukları yüzde 90’larda yüzde 40’lara doğru düşebilecektir. Bu durum yeni virüse karşı yeni aşı üretimlerini gerekli hale getirecektir.

- Her yıl gripte olduğu gibi yeni aşı üretmek zorunlu hale gelecek ve büyük Faz III insan deneyimi gerektirmeyen klasik tip aşılar tabloya hakim olacaklardır.

Covid-21'e neden olacak

- Ayrıca aşılara olan talebin yoğunluğu nedeniyle de her ülkenin özellikle kendi aşısını üretme zorunluluğu bir kez daha gündeme gelecektir.

- Yoğun karantina olmadan yapılacak kademeli aşılamanın, yeni mutasyonların oluşumunu engelleyemeyeceğini, mevcut uluslararası politikaların değil pandemiyi durdurmak aşıya dirençli yeni Covid-21’e neden olacağını haftalar önce yazmıştım.