Uğur Şahin'den dünyayı rahatlatan açıklama

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine konuştu. Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan koronavirüse de karşı etkili olacağını söyledi.

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Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacağını söyledi.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.