Koronavirüs aşısı olduktan sonra bayılan hemşire hakkında komplo teorileri

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirmişti. Olaydan sonra ortadan kaybolan hemşireyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Sosyal medyada oldukça fazla ilgi çeken bir konu haline gelen hemşirenin hikayesi ile ilgili sır perdesi aralanmış değil.

Abone ol

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan sonra ortadan kaybolan hemşireyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. 30 yaşındaki Tiffany Dover, aşıyı olduktan yaklaşık 17 dakika sonra bayılınca komplo teorilerini körükledi ve akıbeti hakkında birçok fikir ortaya atıldı.

Aşı olduktan sonra bayılan hemşire, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunmadı, kendisini o günden sonra gören olmadı. Normalde günde birkaç hikaye ve fotoğraf paylaştığı Instagram hesabında beş gün boyunca paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara peş peşe geldi. Bir kullanıcı, "Koronavirüs aşısı olduktan sonra bayılan hemşire Tiffany Dover'ın arkadaşı ile Facebook'tan görüştüm. Ailesi ölüm tehditleri alıyor, bu yüzden susuyorlar" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İddiaların peş peşe gelmesi ve konunun gizemini koruması ile ilgili olarak ABD'nin FOX News kanalı sunucusu Tucker Carlson, 'gösterişli' aşı sunumunu şiddetle eleştirdi ve "Bir şeyler yanlış gibi görünüyor, durum şüpheli" ifadelerini kullandı. Söz konusu aşı; vakaları ve ölümleri azaltmak amacıyla Amerika'da kitlesel aşı uygulamasının başlangıcından önce 12 Aralık'ta onaylanmıştı.

Tuhaf ölüm tartışmaları devam ettikten ederken; CHI Memorial Hastanesi, Twitter hesabı üzerinden Dover'in hayatta ve iyi durumda olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hemşire Tiffany Dover, kendisi için gösterilen endişeyi anlıyor. Şu anda müşahede altında. Kendisi ve ailesi için bu karara saygı duyulmasını istiyor" ifadeleri kullanıldı. Fakat açıklamaya rağmen çoğu kişi ikna olmadı.