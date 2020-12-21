Türkiye Futbol Federasyonundan hükmen yenilgi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle statü ve talimatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A takım listesindeki oyuncu sayılarında değişikliğe gidileceği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35; 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır."