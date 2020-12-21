Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18.351'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 3 bin 412'si semptomatik olmak üzere 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 34 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye, ağır hasta sayısı ise 5192'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık'' ifadelerini kullandı.