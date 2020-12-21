Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyon açıklaması: Korkulacak bir şey yok

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamaları ile öne çıkan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan virüsün yeni türüne ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

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Son günlerde herkesin İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona ilişkin telaş içerisinde olduğunu vurgulayan Ceyhan, karamsarlık için henüz bir neden olmadığını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

1 - Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu.

Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

2 - ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virusun özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir

3 - Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virustan daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virusun daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir

4 - Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa,, zorunlu olarak virusun yayılmamasına gayret edeceğiz.

Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız