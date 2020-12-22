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Bakan Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a mülteci tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uyguladığı politikayı cinayet olarak niteledi. Soylu, AB'ye de seslenerek bu cinayetlerin hesabının sorulmasını istedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Soylu, twitter'dan yaptığı paylaşımda AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u etiketleyerek  "Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, Yunanistan'ın mültecilere yönelik politikasını işkence olarak niteledi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda deniz yoluyla geçiş yapmak isteyen mültecilere yönelik insanlık dışı muamelelerin cinayete dönüştüğünü belirten Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen mültecilerin yer aldığı bir de video yayınladı.

Bakan Soylu, paylaşımında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u etiketleyerek "Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?" ifadesini kullandı.

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