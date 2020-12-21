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Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale yakalandı

Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.

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Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti.

Savcılığa götürüldü
Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, işlemleri için savcılığa götürüldü.

Tutuklandı
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakim karşısına çıkan Ferdi Kale, tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

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