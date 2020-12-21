Antalyaspor konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi; Amilton ve Fredy'nin golleriyle maçı 2-0 kazanırken; Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi. Antalyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaparak 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

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10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor: 2 - 0 :Kayserispor

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam (Dk. 81 Hakan Özmert), Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic (Dk. 65 Orgill)

Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic (Dk. 68 İlhan Parlak), Attamah, Lennon, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Alibec (Dk. 46 Kanga)

Goller: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sam, Dk. 37 Amilton, Dk. 90+4 Nuri Şahin, Dk. 90+5 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 86 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)