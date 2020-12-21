Başakşehir'e Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku

Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.