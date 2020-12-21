BIST 1.384
DOLAR 7,67
EURO 9,37
ALTIN 464,50
HABER /  DÜNYA
ADV Altın günleri başladı

Bugün başlıyor! Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı

 KUVEYT, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından tüm sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Abone ol

 Kuveyt, tüm sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı. Hükümet İletişim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm ticari uçuşların çift yönlü askıya alınması, kara ve deniz sınırlarının kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Bugün yerel saatle 23.00'te başlayacak uygulamanın 1 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği kaydedildi. 

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Mutasyona uğrayan virüsün, İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İngiltere'den ve bu ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Alamut Kalesi nerede haritada hangi ülkede Haşhaşilerin kalesi
Malatya'da bir garip olay! İki arkadaş dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! 2 gündür hiçbir şey yemedi
Saldırıya uğrayan kadın muhtar Meryem Önkür: Can güvenliğim yok
Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ankara'da ceza yağdı! Yasağı ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası
Mutasyon nedir koronavirüs mutasyon geçirince ne oluyor?
Ankara'da 14 yıl önce öldürülen gencin katilleri yakalandı
Anne kart nedir başvuru merkezleri nerede?
Yunan mevkidaşından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluna tepki çeken yanıt
Yorumlar