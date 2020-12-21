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Koronavirüs talanı! Bursa'da uyanıklar virüsü fırsat bilip evlet arazilerine çöktü

BURSA’da deniz manzaralı devlet arazilerini sahiplenenler, çobanlık yapan Ali Amcayı bile çileden çıkardı.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde devlet arazilerine gelen kimliği belirsiz kişiler, gece kondu villaları yerleştirmek için arazileri talan etti. Deniz manzaralı, ormanın içerisindeki arazilerin toprağını süren kişiler, daha sonra alandaki ağaçları keserek kendilerine yer açmaya başladı.

Bir çok alanda yapılan bu arazi sahiplenmenin kimse tarafından dur denilmediğini belirten Çoban Ali şöyle isyan etti: “Önüne gelen devlet arazisi olan ormanı biraz açıyor. Bir gece kondu koyup daha sonra sahipleniyor. Bu korona virüs hastalığı çıktığından beri var. Orman yetkilileri de ya görmüyor. Ya da görüp bir şey demiyor.”

Daha önce bu araziler hiç ekilmedi!

Köylülerinde kimseye gidip şikayet etmediğinden yakınan Çoban Ali işgal planını şöyle özetledi: “Daha önce bu araziler hiç ekilmedi. Ben gençlere köyünüzün yanındaki arazilere sahip çıkın diyorum. Yetkililerde hiçbir denetim de yapmıyor. Yapsalar ben görürüm. Her gün araziye çıkıyorum. Buraya belli aralıklarla gelenler, ilk önce birkaç metre sürüyorlar. Daha sonra biraz daha genişletiyorlar.

Milli Emlak'tan aldık diye kandırıyorlar

"En sonunda burayı sahipleniyorlar. Kimse ses çıkarmayınca rahatça hareket ediyorlar. Ben 60 senedir bu köydeyim. 40 senedir de buralarda koyun otlatıyorum. Tapulu arazilerin etrafındaki ağaçları kesip, o arsalara ev yapıyorlar. Milli Emlak’tan aldık" diye de insanları kandırıyorlar.”

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